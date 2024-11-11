Под Хабаровском 20 бродячих собак набросились на детей прямо напротив мэрии

Около двух десятков бродячих животных вцепились в двух девочек в центре города. Им сильно повезло, так как им на помощь пришли очевидцы, находившиеся неподалёку. Дети отделались драной одеждой и испугом. Местные жители неоднократно жаловались на бесхозных зверей. Родтели пострадавших написали заявление в полицию.