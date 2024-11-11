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Регион
11 ноября, 12:18

Под Хабаровском 20 бродячих собак набросились на детей прямо напротив мэрии

В Хабаровском крае бродячие псы набросились на двух школьниц

Напротив городской администрации Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае стая бродячих собак набросилась на детей. Об инциденте рассказывает Amur Mash.

Около двух десятков бродячих животных вцепились в двух девочек в центре города. Им сильно повезло, так как им на помощь пришли очевидцы, находившиеся неподалёку. Дети отделались драной одеждой и испугом. Местные жители неоднократно жаловались на бесхозных зверей. Родтели пострадавших написали заявление в полицию.

В ХМАО бродячие псы едва не разодрали маленькую девочку
В ХМАО бродячие псы едва не разодрали маленькую девочку

Недавно в соцсетях стало появляться всё больше историй про отравленных собак в Москве и Подмосковье. SHOT ПРОВЕРКА составила карту районов столичного региона, где совершались злоключения догхантеров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Iryna_Shmihel

Николай Рюмин
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