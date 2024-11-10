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Регион
10 ноября, 11:35

В ХМАО бродячие псы едва не разодрали маленькую девочку

После нападения собак на восьмилетнюю девочку в ХМАО завели уголовное дело

Уголовное дело по статье о халатности завели в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) после нападения своры бездомных собак на восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК России.

По данным ведомства, инцидент произошёл накануне в городском поселении Белый Яр Сургутского района. Пострадавшую школьницу с многочисленными травмами доставили в больницу. Как именно произошло нападение, пока неизвестно. Агрессивных собак отловили, в настоящее время проводятся следственные действия, в том числе устанавливается тяжесть вреда, причиненного здоровью ребёнка.

«В ходе расследования дела будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию работы, связанной с обращением с бездомными животными, в том числе по своевременном отлову собак, не имеющих владельца», — говорится в сообщении СК.

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А недавно в Якутии девочка попала в больницу со рваными ранениями после нападения на неё стаи бездомных собак. Состояние пострадавшей оценивалось как крайне тяжёлое. Медики сделали всё, что было в их силах, но спасти жизнь её не удалось. СК возбудил уголовное дело. Отец девочки подметил, что в их посёлке брошенных собак больше, чем людей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Krasula

Наталья Демьянова
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