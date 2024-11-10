В ХМАО бродячие псы едва не разодрали маленькую девочку

Уголовное дело по статье о халатности завели в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) после нападения своры бездомных собак на восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК России.

По данным ведомства, инцидент произошёл накануне в городском поселении Белый Яр Сургутского района. Пострадавшую школьницу с многочисленными травмами доставили в больницу. Как именно произошло нападение, пока неизвестно. Агрессивных собак отловили, в настоящее время проводятся следственные действия, в том числе устанавливается тяжесть вреда, причиненного здоровью ребёнка.