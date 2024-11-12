Бастрыкин отдал жёсткий приказ после череды нападений собак на детей у школы в Томске

В Томске бездомные собаки напали на нескольких детей около школы №54. Глав СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия.

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападений собак на несовершеннолетних в Томской области. Видео © Telegram / Регион-70 Томск

Стаю животных заприметили ещё 9 ноября. Собаки буквально взяли в осаду учебное учреждение. Одна из них укусила девочку, которая выходила с дополнительных занятий. Вторая ситуация произошла уже 11 ноября. Собака накинулась на мальчика, когда он вышел из школы за ограду. По данному факту следственными органами СК России по Томской области проводится процессуальная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность). Бастрыкин ждёт от руководителя регионального главка доклад.

«Главой ведомства дано поручение руководителю СУ по Томской области Щукину А.В. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», — информирует СКР.