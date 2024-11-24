В Петербурге девочка с ОВЗ избила сверстницу в туалете школы за её сочувствие

В туалете одной из школ Петербурга девочка с ограниченными возможностями здоровья облила водой, оттаскала за волосы и избила третьеклассницу, которая предположила ей помощь. Родители пострадавшей взывают к справедливости, пишет Mash на Мойке.

Конфликт случился в средней общеобразовательной школе № 235 в Адмиралтейском районе. Пострадавшая вместе с одноклассницей зашли в туалет, где увидели их сверстницу с ОВЗ, которая сидела и плакала. Третьеклассница спросила, нужно ли ей чем-то помочь, на что ей резко велели «отвалить» и плеснули в лицо водой.

Не ожидавшая грубости девочка ответила соответствующе и пошла к учительнице, чтобы рассказать о конфликте, но на пути её догнала плакавшая в туалете обидчица, вцепилась в волосы и начала избивать. Мама потерпевшей рассказала телеграм-каналу, что дочь не могла оказать серьёзного сопротивления, потому что носит очки и в физическом плане слабее нападавшей.

После побоев у школьницы гематомы на лбу, а также ушибы на руке и шее. Её родители уже заявили в полицию, но, как рассказала мама девочки, школьное руководство пытается сделать виноватой именно пострадавшую, которая якобы сама стала виновницей конфликта. Однако подруга, которая была в туалете вместе с ней и всё видела, готова подтвердить версию избитой девочки.