Буллинг в школе: 5 признаков, что ребёнок столкнулся с травлей одноклассников

Школьный буллинг считается одним из самых травматичных явлений в жизни подростка. В этот период психика ребёнка ещё не окрепла, поэтому есть риск плачевного исхода событий. Чтобы не допустить трагичный финал, родителям следует обращать внимание на настроение и состояние ребёнка. Так мамы и папы смогут вовремя понять, что их дочку или сына обижают сверстники и помочь им справиться с этим, заявил психотерапевт и психолог Евгений Фомин.

Явным признаком, что подросток стал жертвой травли является резкая смена поведения. Он становится более замкнутым, малообщительным, часто запирается в комнате и не интересуется даже тем, что ему раньше приносило удовольствие.

«Если он раньше всегда делился с родителями школьными историями, то теперь из него и слова не достать. Подросток перестаёт дружить с одноклассниками, тем более если обидчики находятся именно в его классе», — уточнил эксперт в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Кроме того, подросток может устраивать истерики и закатывать скандалы перед тем, как идти в школу. Он будет всячески пытаться намекнуть, что ему там плохо. Из школы он будет возвращаться подозрительно рано, пропуская уроки, или, наоборот, слишком поздно, чтобы дождаться, пока обидчики уйдут домой.

Пропажа личных вещей тоже может быть одним из признаков буллинга. Сверстники могут отбирать у жертвы одежду, телефон и даже деньги. На вопросы родителей запуганный подросток может отвечать, что просто часто покупает друзьям в столовой булочки или хочет помочь тем, у кого нет смартфона. Отговорки могут быть убедительными, но они должны насторожить.

Находясь в подавленном состоянии, у подростка может упасть успеваемость. Внимание ребёнка в этот момент сконцентрировано на проблеме, а не на учёбе. Ни в коем случае нельзя ругать подростка, ведь негатив со стороны родителей может только усугубить положение. Следует в доброжелательной форме поговорить с ним и попросить довериться. Если же ребёнок отказывается идти на контакт с мамой и папой, следует попросить кого-то из близкого окружения поговорить с ним на эту болезненную тему, посоветовал психолог.