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12 декабря, 11:36

В Госдуме после избиения девочки в Котельниках предложили способ борьбы со школьными хулиганами

Депутат Скрозникова предложила проводить тесты в школах для выявления хулиганов

Депутат Госдумы Анна Скрозникова (фракция «Новые люди») после жестокого избиения девочки в подмосковных Котельниках предложила проводить анонимные тесты в школах, чтобы выявлять потенциальных хулиганов. В беседе с Life.ru парламентарий выразила мнение, что такая мера может помочь заранее выявлять «очаги возгорания» и избегать опасных ситуаций.

Депутат Скрозникова предложила проводить анонимные тесты в школах для выявления потенциальных хулиганов. Видео © Life.ru

К особо проблемным классам будут выезжать специалисты, задачей которых будет прорабатывать с детьми проблемы. Проводить опросы, по мнению депутата, должны сторонние организации один раз в четверть, чтобы отследить динамику в поведении и настроении школьников.

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Напомним, ранее сообщалось, что в подмосковных Котельниках группа школьниц избила 14-летнюю девочку. Она самостоятельно обратилась за медицинской помощью и была госпитализирована. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oksana Mizina

Никита Никонов
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