В Госдуме после избиения девочки в Котельниках предложили способ борьбы со школьными хулиганами

Депутат Госдумы Анна Скрозникова (фракция «Новые люди») после жестокого избиения девочки в подмосковных Котельниках предложила проводить анонимные тесты в школах, чтобы выявлять потенциальных хулиганов. В беседе с Life.ru парламентарий выразила мнение, что такая мера может помочь заранее выявлять «очаги возгорания» и избегать опасных ситуаций.

Депутат Скрозникова предложила проводить анонимные тесты в школах для выявления потенциальных хулиганов. Видео © Life.ru

К особо проблемным классам будут выезжать специалисты, задачей которых будет прорабатывать с детьми проблемы. Проводить опросы, по мнению депутата, должны сторонние организации один раз в четверть, чтобы отследить динамику в поведении и настроении школьников.