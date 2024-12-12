В Госдуме после избиения девочки в Котельниках предложили способ борьбы со школьными хулиганами
Депутат Скрозникова предложила проводить тесты в школах для выявления хулиганов
Депутат Госдумы Анна Скрозникова (фракция «Новые люди») после жестокого избиения девочки в подмосковных Котельниках предложила проводить анонимные тесты в школах, чтобы выявлять потенциальных хулиганов. В беседе с Life.ru парламентарий выразила мнение, что такая мера может помочь заранее выявлять «очаги возгорания» и избегать опасных ситуаций.
Депутат Скрозникова предложила проводить анонимные тесты в школах для выявления потенциальных хулиганов. Видео © Life.ru
К особо проблемным классам будут выезжать специалисты, задачей которых будет прорабатывать с детьми проблемы. Проводить опросы, по мнению депутата, должны сторонние организации один раз в четверть, чтобы отследить динамику в поведении и настроении школьников.
Напомним, ранее сообщалось, что в подмосковных Котельниках группа школьниц избила 14-летнюю девочку. Она самостоятельно обратилась за медицинской помощью и была госпитализирована. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу.
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