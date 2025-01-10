Напавший с молотком на школу в Курске подросток мог состоять в опасной группе в соцсетях

Напавший на курскую школу 16-летний парень, предварительно, попал в опасную группу для подростков в Сети. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, за три часа до нападения подросток опубликовал слоган этой группы и свою фотографию с ружьём.

Подросток, напавший на школу в Курске с молотком. Фото © SHOT

На втором фото была его возлюбленная, с которой у него возникли проблемы, что также могло подтолкнуть его к нападению. Она учится как раз в той школе, в которой нападавший расколотил стёкла молотками.

Напавший на школу в Курске подросток и его девушка. Фото © SHOT