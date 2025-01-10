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10 января, 09:06

Напавший с молотком на школу в Курске подросток мог состоять в опасной группе в соцсетях

SHOT: Напавший на курскую школу подросток попал в опасную группу в Сети

Напавший на курскую школу 16-летний парень, предварительно, попал в опасную группу для подростков в Сети. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, за три часа до нападения подросток опубликовал слоган этой группы и свою фотографию с ружьём.

Подросток, напавший на школу в Курске с молотком. Фото © SHOT

Подросток, напавший на школу в Курске с молотком. Фото © SHOT

На втором фото была его возлюбленная, с которой у него возникли проблемы, что также могло подтолкнуть его к нападению. Она учится как раз в той школе, в которой нападавший расколотил стёкла молотками.

Напавший на школу в Курске подросток и его девушка. Фото © SHOT

Напавший на школу в Курске подросток и его девушка. Фото © SHOT

Напомним, ранее сообщалось, что в Курске подросток в балаклаве ворвался в школу с молотком. Он разбил окно входной двери, а убегая бросил при входе сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Вскоре подростка задержали, сейчас с ним работают специалисты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ken Fauzy

Никита Никонов
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