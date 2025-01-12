Напавшего на курскую школу подростка заключили под стражу

Подросток, ворвавшийся 10 января в курскую школу с молотком, был заключён под стражу. По данным регионального СК, 16-летнего парня обвиняют в покушении на совершение террористического акта.

«По ходатайству следователя в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в ведомстве.