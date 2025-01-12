Напавшего на курскую школу подростка заключили под стражу
СК: В Курске ворвавшийся в школу с молотком подросток был заключён под стражу
Подросток, ворвавшийся 10 января в курскую школу с молотком, был заключён под стражу. По данным регионального СК, 16-летнего парня обвиняют в покушении на совершение террористического акта.
«По ходатайству следователя в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в ведомстве.
Там также уточнили, что, по предварительным данным, подросток планировал устроить возгорание. К счастью, ему это не удалось, пострадавших нет.
Напомним, что ранее в Курске задержали 16-летнего парня, который в балаклаве проник в школу с молотком, разбив стекло входной двери. Убегая с места преступления, подросток оставил сумку, в которой были найдены два ножа и бутылка с горючей жидкостью. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. После случившегося охранника учебного заведения уволили. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Существует вероятность, что он мог состоять в опасной группе в социальных сетях. Незадолго до трагедии подросток также публиковал в Сети фотографии с ружьём и девушкой, с которой у него могли возникнуть проблемы.
Telegram / SHOT