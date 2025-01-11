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11 января, 09:48

Бастрыкин затребовал доклад по делу планировавшего теракт в Курске подростка

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет о расследовании уголовного дела, возбужденного против подростка, который намеревался совершить теракт в Курске. Соответствующую информацию передала пресс-служба СК.

«Глава СК России поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Курской области Васильченко М. И. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — следует из телеграм-канала ведомства.

Нападение подростка с молотком и коктейлем Молотова привело к массовой проверке школ Курска
Нападение подростка с молотком и коктейлем Молотова привело к массовой проверке школ Курска

Напомним, накануне в Курске школьник в маске попытался вломиться в учебное учреждение с молотком. Он разбил стекло двери и, убегая, оставил сумку с ножами и бутылкой с горючей жидкостью. Незамеченным остаться ему не удалось, всё сняли камеры наблюдения. В скором времени подросток был задержан. Не исключено, что он мог быть участником опасной группы в социальных сетях. Он также публиковал в Сети фотографии с ружьём и девушкой, с которой у него могли возникнуть проблемы. В его отношении возбуждено уголовное дело. Подростку грозит до 20 лет лишения свободы, ему предъявлены обвинения по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РФ за «попытку совершения террористического акта».

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Life.ru

Николь Вербер
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