Бастрыкин затребовал доклад по делу планировавшего теракт в Курске подростка

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет о расследовании уголовного дела, возбужденного против подростка, который намеревался совершить теракт в Курске. Соответствующую информацию передала пресс-служба СК.

«Глава СК России поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Курской области Васильченко М. И. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — следует из телеграм-канала ведомства.