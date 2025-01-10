Нападение подростка с молотком и коктейлем Молотова привело к массовой проверке школ Курска

В Курской области проверят работу ЧОП «Содействие», которая охраняет школу № 54, куда утром ворвался 16-летний подросток с молотком и коктейлем Молотова. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн распорядился также проинспектировать все учебные заведения города.

«Это серьёзный сигнал для всех нас. Сейчас совместно с Росгвардией, УМВД, ГУМЧС и другими структурами мы проведём проверку обеспечения безопасности всех школ. Этим вопросом займёмся детально и скрупулёзно. Также будет проведена проверка работы ООО «ЧОП «Содействие», с которой заключены договоры на охрану этой и других школ Курска», – информирует Хинштейн.