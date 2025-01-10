Подростку, напавшему на школу в Курске, грозит до 20 лет лишения свободы
Подростку, напавшему на учебное заведение в Курске, может грозить до 20 лет лишения свободы.
По данным издания SHOT, 16-летнему Илье предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РФ за «Покушение на совершение террористического акта». В региональном Следственном комитете сообщили, что в ближайшее время для него будет определена мера пресечения.
Ранее поступила информация о том, что в Курске юноша в балаклаве проник в школу с молотком. Он разбил стекло входной двери и, убегая, оставил сумку у входа, в которой были найдены два ножа и бутылка с горючей жидкостью. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Вскоре подростка задержали, и с ним проводят работу специалисты. Существует вероятность, что он мог состоять в опасной группе в социальных сетях. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Telegram / Ирина Волк