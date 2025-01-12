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Регион
11 января, 21:53

В Курске уволят охранника школы, которую хотел поджечь подросток

Директор частной охранной организации, отвечающей за безопасность школы № 54 в Курске, где произошёл инцидент с нападением подростка, сообщил об увольнении охранника учебного заведения. Об этом рассказал врио губернатора Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

«Директор ЧОО, которое охраняет школу № 54, заверил, что предприятие проведёт весь необходимый комплекс мер, дабы впредь не допустить подобных ситуаций, а охранника уволят», — написал Хинштейн.

Также охранная организация проведёт переподготовку сотрудников, при возможности увеличит количество постов охраны и оплатит дополнительные меры безопасности в школах. Как подчеркнул Хинштейн, Росгвардия с согласия прокуратуры уже с понедельника начнёт проверку всех частных охранных структур, обеспечивающих безопасность в образовательных учреждениях, включая детские сады, школы, вузы и колледжи.

Подростку, напавшему на школу в Курске, грозит до 20 лет лишения свободы
Подростку, напавшему на школу в Курске, грозит до 20 лет лишения свободы

Напомним, 10 января в Курске подросток в балаклаве проник в школу с молотком. Он разбил стекло входной двери и, убегая, оставил сумку у входа, в которой были найдены два ножа и бутылка с горючей жидкостью. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Вскоре его задержали. Существует вероятность, что он мог состоять в опасной группе в социальных сетях. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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Telegram / SHOT

Артём Гапоненко
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