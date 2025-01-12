В Курске уволят охранника школы, которую хотел поджечь подросток

Директор частной охранной организации, отвечающей за безопасность школы № 54 в Курске, где произошёл инцидент с нападением подростка, сообщил об увольнении охранника учебного заведения. Об этом рассказал врио губернатора Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

«Директор ЧОО, которое охраняет школу № 54, заверил, что предприятие проведёт весь необходимый комплекс мер, дабы впредь не допустить подобных ситуаций, а охранника уволят», — написал Хинштейн.