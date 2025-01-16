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Регион
16 января, 12:55
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В школах Подмосковья усилили меры безопасности после пресечения теракта десятиклассника

Меры антитеррористической безопасности усилены в школах Подмосковья

В Московской области принято решение усилить меры антитеррористической безопасности во всех школах и других детских учреждениях в связи с пресечением теракта в Реутове, где школьник намеревался устроить массовое убийство. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

«Усилены меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях», — подчеркнули в ведомстве во время беседы с журналистами.

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Как сообщалось, силовые структуры предотвратили нападение на школу в подмосковном Реутове. Десятиклассник готовился к преступлению в течение четырёх месяцев и собирал оружие. С сентября прошлого года он активно участвовал в запрещённых интернет-сообществах, где изучал теракты и пропагандировал их. Полиция задержала подозреваемого прямо в квартире.

Обложка ©

freepik / jcomp

Татьяна Миссуми
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