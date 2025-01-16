В школах Подмосковья усилили меры безопасности после пресечения теракта десятиклассника

В Московской области принято решение усилить меры антитеррористической безопасности во всех школах и других детских учреждениях в связи с пресечением теракта в Реутове, где школьник намеревался устроить массовое убийство. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

«Усилены меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях», — подчеркнули в ведомстве во время беседы с журналистами.