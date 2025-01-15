Подросток, устроивший стрельбу в школе в Рязани, купил пистолет на маркетплейсе
Подросток, устроивший стрельбу в школе Рязани, приобрел пистолет через маркетплейс и принёс его на уроки. Об этом узнали наши коллеги из SHOT.
Тот самый пистолет и школа, где всё произошло. Фото © SHOT
В итоге во время перемены, когда восьмиклассники решили поиграть и проверить, действительно ли пистолет работает, всё и произошло. 14-летний Кирилл выстрелил в затылок однокласснику Давиду.
Пострадавшего доставили в Областную детскую клиническую больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому на затылке.
А ранее в школе на Ямале произошла стрельба, в результате которой 1 человек пострадал. Один из учеников занёс в учебное заведение пневматический пистолет, который не был выявлен металлодетекторами. В итоге на перемене парень пошёл в туалет с одноклассниками, где и начал стрелять.