СКР показал оружие 16-летнего подростка для массового убийства в школе в Реутове

Следственный комитет РФ показал ножи, изъятые у подростка, который собирался напасть на школу в подмосковном Реутове. Молодому человеку предъявлено обвинение, сегодня будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Оружие, изъятое у подростка в Реутове. Видео © ГСУ СК России по Московской области

«16-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения», — уточнили в следкоме.

Оружие для совершения теракта школьником в Реутове. Фото © ГСУ СК России по Московской области

По данным следствия, с сентября 2023 года школьник числился участником подразделения международной террористической организации и занимался пропагандой деятельности экстремистов, а также активно обсуждал возможные теракты в нашей стране.