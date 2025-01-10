Мужчина в красном женском пальто напал на двух девушек в Люберцах за кражу его «оболочки»
Мужчина в красном женском пальто напал с ножом на двух девушек в Люберцах
В подмосковных Люберцах девушки пожаловались на нападение вооружённого ножом мужчины, который носит красное женское пальто и ведёт себя неадекватно. Пострадавшие намерены в ближайшее время обратиться в полицию. Их истории приводит 360.ru.
Мужчина в женской одежде нападает на девушек. Видео © Telegram / 360.ru
«Я обернулась в состоянии изумления, стоял мужчина, сжав ноги и с предметом, похожим на нож. Он кричал, что я надела его оболочку. Я не могла разобрать суть фразы. Это личностное расстройство, человек не в себе. Триггером для него выступила моя розовая куртка. Он начал махать ногами, ножом, куртку разрезал», — поделилась одна из потерпевших, которая шла на работу в момент нападения.
Позже неадекватного мужчину встретила другая жительница Подмосковья. Она выходила из подъезда и наткнулась на стоящего у дома подозреваемого. По словам девушки, мужчина был в маске и имел «непонятный взгляд», после чего с силой ударил её ногой в бедро и скрылся.
Ранее сообщалось, что в Дубае в ночь на 1 января было совершено нападение на сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова. В его частную виллу пробрались двое граждан Казахстана. Они напали на него и его супругу, а также стащили из дома 1,2 миллиона дирхамов (около 33 миллионов рублей) наличными.