В Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве женщины с двумя маленькими детьми
В Марий Эл полицейский нашли и задержали подозреваемого в убийстве женщины с двумя маленькими детьми. Преступление произошло сегодня, 25 января. Об оперативной работе сотрудников сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
«Мои коллеги из Республики Марий Эл в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в тройном убийстве в городе Звенигово», — написала она в своём телеграм-канале.
Напомним, что в квартире в городе Звенигово были обнаружены тела 29-летней женщины и двух её малолетних детей с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело.
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