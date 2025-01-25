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Регион
25 января, 15:45

В Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве женщины с двумя маленькими детьми

В Марий Эл полицейский нашли и задержали подозреваемого в убийстве женщины с двумя маленькими детьми. Преступление произошло сегодня, 25 января. Об оперативной работе сотрудников сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из Республики Марий Эл в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в тройном убийстве в городе Звенигово», — написала она в своём телеграм-канале.

Напомним, что в квартире в городе Звенигово были обнаружены тела 29-летней женщины и двух её малолетних детей с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело.

Россиянка сломала нож, пытаясь убить сожителя
Россиянка сломала нож, пытаясь убить сожителя
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / rafa jodar

Алена Пенчугина
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