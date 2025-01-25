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25 января, 13:28

Мать с двумя маленькими детьми нашли зарезанными в квартире в Марий Эл

СК: Женщина и два ребёнка убиты в Марий Эл, возбуждено уголовное дело

Полицейские нашли мёртвыми женщину и двух её детей в Марий Эл, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

«25 января в квартире в городе Звенигово обнаружены тела 29-летней женщины и двух её малолетних детей с ножевыми ранениями», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего. В настоящее время следователи устанавливают личность подозреваемого, осматривают место случившегося и выясняют все обстоятельства трагедии.

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А ранее Life.ru писал, что мужчина зарезал жену и до смерти забил маленькую дочку под Нижним Новгородом. Подозреваемый пытался изувечить себя, чтобы избежать наказания. Его госпитализировали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina

Дарья Нарыкова
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