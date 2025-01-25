Мать с двумя маленькими детьми нашли зарезанными в квартире в Марий Эл

Полицейские нашли мёртвыми женщину и двух её детей в Марий Эл, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

«25 января в квартире в городе Звенигово обнаружены тела 29-летней женщины и двух её малолетних детей с ножевыми ранениями», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего. В настоящее время следователи устанавливают личность подозреваемого, осматривают место случившегося и выясняют все обстоятельства трагедии.