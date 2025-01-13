Под Нижним Новгородом мужчина зарезал жену и до смерти забил маленькую дочку

Житель Балахны Нижегородской области убил жену и полуторагодовалую дочь. Он задержан сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Полиция в квартире убитых в Балахне мамы и дочери. Видео © Telegram / СУ СК России по Нижегородской области

По версии следствия, 12 января мужчина нанёс множественные удары ножом своей жене и удары тупым предметом по голове полуторагодовалой дочери. Девочка скончалась на месте, её мать госпитализировали, но врачи не смогли спасти ей жизнь.

На место прибыли правоохранители и задержали злоумышленника. При этом он, желая избежать наказания, нанёс себе увечья. Сейчас мужчина госпитализирован. Вскоре ему изберут меру пресечения.