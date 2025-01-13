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Регион
13 января, 13:22

Под Нижним Новгородом мужчина зарезал жену и до смерти забил маленькую дочку

СК РФ: В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве жены и дочери

Житель Балахны Нижегородской области убил жену и полуторагодовалую дочь. Он задержан сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Полиция в квартире убитых в Балахне мамы и дочери. Видео © Telegram / СУ СК России по Нижегородской области

По версии следствия, 12 января мужчина нанёс множественные удары ножом своей жене и удары тупым предметом по голове полуторагодовалой дочери. Девочка скончалась на месте, её мать госпитализировали, но врачи не смогли спасти ей жизнь.

На место прибыли правоохранители и задержали злоумышленника. При этом он, желая избежать наказания, нанёс себе увечья. Сейчас мужчина госпитализирован. Вскоре ему изберут меру пресечения.

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Ранее Life.ru писал, что в Самарской области мужчина голышом сбежал из больницы и откусил нос продавщице в супермаркете. Его прогулка привлекла внимание правоохранителей. Вскоре после задержания буйный беглец умер.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / chingyunsong

Николай Рюмин
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