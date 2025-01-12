Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 января, 11:33

Россиянин в пьяном угаре зарезал сожительницу

СК: В Петербурге найдено тело зарезанной женщины

В Санкт-Петербурге в жилом доме Фрунзенского района обнаружили тело зарезанной женщины. Об этом сообщили в управлении ГУ СК России по Северной столице.

Следственные действия в квартире, где нашли убитую женщину. Видео © Telegram / ГУ СК России по Санкт-Петербургу

«В квартире дома на улице Малой Бухарестской обнаружено тело женщины с двумя ножевыми ранениями в области груди. Предварительно установлено, что телесные повреждения ей нанёс сожитель, который после совершения преступления в тяжёлом алкогольном опьянении госпитализирован», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В Петербурге 22-летнего парня нашли в луже крови после драки у сауны
В Петербурге 22-летнего парня нашли в луже крови после драки у сауны

Ранее Life.ru сообщал, как кровавую резню устроили в квартире на проспекте Ветеранов в Петербурге. О трагедии сообщила соседка, услышавшая из квартиры громкие крики. Когда сотрудники полиции прибыли на место, было уже поздно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Мария Любицкая
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar