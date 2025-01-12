Россиянин в пьяном угаре зарезал сожительницу
СК: В Петербурге найдено тело зарезанной женщины
В Санкт-Петербурге в жилом доме Фрунзенского района обнаружили тело зарезанной женщины. Об этом сообщили в управлении ГУ СК России по Северной столице.
Следственные действия в квартире, где нашли убитую женщину. Видео © Telegram / ГУ СК России по Санкт-Петербургу
«В квартире дома на улице Малой Бухарестской обнаружено тело женщины с двумя ножевыми ранениями в области груди. Предварительно установлено, что телесные повреждения ей нанёс сожитель, который после совершения преступления в тяжёлом алкогольном опьянении госпитализирован», — говорится в сообщении.
В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее Life.ru сообщал, как кровавую резню устроили в квартире на проспекте Ветеранов в Петербурге. О трагедии сообщила соседка, услышавшая из квартиры громкие крики. Когда сотрудники полиции прибыли на место, было уже поздно.
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