Россиянин в пьяном угаре зарезал сожительницу

В Санкт-Петербурге в жилом доме Фрунзенского района обнаружили тело зарезанной женщины. Об этом сообщили в управлении ГУ СК России по Северной столице.

Следственные действия в квартире, где нашли убитую женщину. Видео © Telegram / ГУ СК России по Санкт-Петербургу

«В квартире дома на улице Малой Бухарестской обнаружено тело женщины с двумя ножевыми ранениями в области груди. Предварительно установлено, что телесные повреждения ей нанёс сожитель, который после совершения преступления в тяжёлом алкогольном опьянении госпитализирован», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».