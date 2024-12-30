Кровавую резню устроили в квартире на проспекте Ветеранов в Петербурге

В Санкт-Петербурге обнаружены изрезанные тела мужчины и женщины в луже крови. Об этом сообщили в региональном управлении Следкома.

В многокввртирном доме Санкт-Петербурга обнаружены окровавленные тела мужчины и женщины. Видео © Telegram / СУ СК РФ по Санкт-Петербургу

«30 декабря в квартире на проспекте Ветеранов обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Следователями производится фиксация следов, обнаружение и изъятие доказательств на месте происшествия», — следует из сообщения регионального ведомства.