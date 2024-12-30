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Регион
30 декабря, 18:33

Кровавую резню устроили в квартире на проспекте Ветеранов в Петербурге

СК РФ: В Петербурге полиция обнаружила в квартире пару с ножевыми ранениями

В Санкт-Петербурге обнаружены изрезанные тела мужчины и женщины в луже крови. Об этом сообщили в региональном управлении Следкома.

В многокввртирном доме Санкт-Петербурга обнаружены окровавленные тела мужчины и женщины. Видео © Telegram / СУ СК РФ по Санкт-Петербургу

«30 декабря в квартире на проспекте Ветеранов обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Следователями производится фиксация следов, обнаружение и изъятие доказательств на месте происшествия», — следует из сообщения регионального ведомства.

Как передаёт портал 78.ru, о трагедии сообщила соседка, услышавшая из квартиры громкие крики. Когда сотрудники полиции прибыли на место, было уже поздно. Предположительно, в конфликте принимал участие посторонний мужчина, который, вероятно, и нанёс удары ножом. Детали происшествия выясняются.

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Обложка ©

Telegram / СУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Мария Любицкая
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