Кровавую резню устроили в квартире на проспекте Ветеранов в Петербурге
СК РФ: В Петербурге полиция обнаружила в квартире пару с ножевыми ранениями
В Санкт-Петербурге обнаружены изрезанные тела мужчины и женщины в луже крови. Об этом сообщили в региональном управлении Следкома.
В многокввртирном доме Санкт-Петербурга обнаружены окровавленные тела мужчины и женщины. Видео © Telegram / СУ СК РФ по Санкт-Петербургу
«30 декабря в квартире на проспекте Ветеранов обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Следователями производится фиксация следов, обнаружение и изъятие доказательств на месте происшествия», — следует из сообщения регионального ведомства.
Как передаёт портал 78.ru, о трагедии сообщила соседка, услышавшая из квартиры громкие крики. Когда сотрудники полиции прибыли на место, было уже поздно. Предположительно, в конфликте принимал участие посторонний мужчина, который, вероятно, и нанёс удары ножом. Детали происшествия выясняются.
Telegram / СУ СК РФ по Санкт-Петербургу