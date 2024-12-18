«Поехал крышей»: Раскрыты пугающие детали из жизни ростовского мясника, зарезавшего девушку
Убивший девушку в Ростове-на-Дону четыре раза лежал на лечении в ПНД
Ростовский маньяк Владислав Кузнецов и его 24-летняя жертва. Обложка © RT
Напавший с ножом на девушку и подростка в Ростове-на-Дону Владислав Кузнецов состоял на учёте в ПНД и четыре раза попадал на лечение в психоневрологический диспансер. Об этом стало известно RT от источника в правоохранительных органах.
Знакомые ростовского маньяка рассказали, что он начал вести себя неадекватно три-четыре года назад. Молодой человек вдруг начал разговаривать сам с собой и вести диалоги с призраками. Из-за пугающего поведения от Кузнецова отвернулись многие друзья, некоторые внесли его в чёрный список. Тогда же он в первый раз попал в клинику.
«Он тогда поехал немножко крышей. Подробностей не знаю, но слышал от общего знакомого, что он по улицам ходил, что там ему кто-то мерещился, что-то он творил на улице», — вспомнил бывший одноклассник Руслан.
Через полгода Кузнецов вернулся домой и некоторое время вёл себя нормально. Но потом неадекватное поведение начало возвращаться. От общих знакомых Руслан узнал, что его школьный товарищ употреблял синтетические наркотики. Он не исключает, что проблемы с головой у Владислава начались именно на этом фоне. По словам Руслана и другого товарища, до этого Кузнецов был весёлым и общительным парнем, занимался спортом и любил находиться в компании.
Напомним, 16 декабря напал на 24-летнюю девушку в подъезде и нанёс ей более 40 ударов ножом. Пострадавшую экстренно госпитализировали, но спасти её не удалось. После этого ростовский мясник ранил подростка, он выжил. Большего числа жертв удалось избежать благодаря оперативному задержанию неадеквата. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», но в связи с гибелью одной жертвы её переквалифицируют на более тяжкую. В момент задержания Кузнецов сопротивлялся и не понимал причин происходящего. Сейчас он находится в СИЗО.