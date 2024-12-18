«Поехал крышей»: Раскрыты пугающие детали из жизни ростовского мясника, зарезавшего девушку

Напавший с ножом на девушку и подростка в Ростове-на-Дону Владислав Кузнецов состоял на учёте в ПНД и четыре раза попадал на лечение в психоневрологический диспансер. Об этом стало известно RT от источника в правоохранительных органах.

Знакомые ростовского маньяка рассказали, что он начал вести себя неадекватно три-четыре года назад. Молодой человек вдруг начал разговаривать сам с собой и вести диалоги с призраками. Из-за пугающего поведения от Кузнецова отвернулись многие друзья, некоторые внесли его в чёрный список. Тогда же он в первый раз попал в клинику.

«Он тогда поехал немножко крышей. Подробностей не знаю, но слышал от общего знакомого, что он по улицам ходил, что там ему кто-то мерещился, что-то он творил на улице», — вспомнил бывший одноклассник Руслан.

Через полгода Кузнецов вернулся домой и некоторое время вёл себя нормально. Но потом неадекватное поведение начало возвращаться. От общих знакомых Руслан узнал, что его школьный товарищ употреблял синтетические наркотики. Он не исключает, что проблемы с головой у Владислава начались именно на этом фоне. По словам Руслана и другого товарища, до этого Кузнецов был весёлым и общительным парнем, занимался спортом и любил находиться в компании.