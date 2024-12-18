26-летний ростовский маньяк будет ждать суда за убийство девушки и ранение ребёнка в СИЗО
Суд арестовал мужчину, изрезавшего ножом девушку и подростка в Ростове-на-Дону
Обвинемый в нападении на девушку и подростка в Ростовской области. Обложка © Telegram / Ростовский следком
В Ростове-на-Дону суд заключил в СИЗО 26-летнего Владислава Кузнецова, который с ножом атаковал девушку и подростка. Об этом рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области. Преступник уже допрошен, но объяснять свои действия он отказался.
«Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство); ч.1 ст. 105 УК РФ ( убийство). По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в тексте.
В объединённой пресс-службе судов Ростовской области уточнили, что обвиняемый взят под стражу на два месяца и останется в СИЗО до 17 февраля следующего года.
Напомним, 16 декабря в Аксайском районе Ростовской области мужчина напал с ножом на девушку и подростка. Преступника задержали спустя час. Им оказался 26-летний Владислав Кузнецов, который нигде не работал, но имел несколько кредитов. Мотивы злоумышленника выясняются. Пострадавший мальчик выжил, а девушка в результате полученных травм скончалась.