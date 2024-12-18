26-летний ростовский маньяк будет ждать суда за убийство девушки и ранение ребёнка в СИЗО

В Ростове-на-Дону суд заключил в СИЗО 26-летнего Владислава Кузнецова, который с ножом атаковал девушку и подростка. Об этом рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области. Преступник уже допрошен, но объяснять свои действия он отказался.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство); ч.1 ст. 105 УК РФ ( убийство). По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в тексте.