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16 декабря, 18:58

Неадекват зарезал девушку и ранил ещё двух человек в Ростове-на-Дону

SHOT: Неизвестный напал с ножом на нескольких человек в Ростове-на-Дону

Неизвестный маньяк напал с ножом на несколько человек в Ростове-на-Дону. Примерно в 17 часов парень в сером худи кидался на людей с тесаком в посёлке Верхнетемерницкий, сообщает SHOT.

Нападение на девушку в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, злоумышленник сначала напал на девушку в подъезде на улице Венеры. Предварительно, она скончалась в больнице. Затем неадекват налетел ещё на двух человек. В данный момент он уже задержан. Мотивы преступника выясняются.

Ранее в подмосковном Видном 22-летняя девушка и её 10-летний брат стали жертвой жестокого избиения. На них обозлилась компания подруг в состоянии алкогольного опьянения. Причиной избиения стало то, что девушка задержала на одной из пьяных пацанок взгляд.

Скорая забрала с улицы россиянку с переломанными конечностями и обморожением
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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / HTWE

Полина Никифорова
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