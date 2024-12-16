Неадекват зарезал девушку и ранил ещё двух человек в Ростове-на-Дону

Неизвестный маньяк напал с ножом на несколько человек в Ростове-на-Дону. Примерно в 17 часов парень в сером худи кидался на людей с тесаком в посёлке Верхнетемерницкий, сообщает SHOT.

Нападение на девушку в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, злоумышленник сначала напал на девушку в подъезде на улице Венеры. Предварительно, она скончалась в больнице. Затем неадекват налетел ещё на двух человек. В данный момент он уже задержан. Мотивы преступника выясняются.