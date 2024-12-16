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16 декабря, 14:54

Девушка «не так» посмотрела на пьющих пацанок в Подмосковье и вместе с братом стала жертвой избиения

Mash: В Видном компания подруг избила 22-летнюю девушку и её 10-летнего брата

В подмосковном Видном 22-летняя девушка и её 10-летний брат стали жертвой жестокого избиения. На них обозлилась компания подруг в состоянии алкогольного опьянения. Причиной избиения стало то, что девушка задержала на одной из пьяных пацанок взгляд, передаёт телеграм-канал Mash.

Инцидент произошёл вечером около алкомаркета. Девушку вчетвером пинали ногами, её ринулся спасать младший брат. За это ему тоже прилетело несколько ударов. Брата и сестру увезли в больницу, где им диагностировали сотрясение мозга.

Ранее пациента психоневрологического интерната (ПНИ) из Волгоградской области до смерти избил санитар. Пациент ПНИ с множественными травмами был госпитализирован в больницу, но спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело.

В школах Подмосковья после избиения ученицы внедрят QR-коды для помощи жертвам буллинга
В школах Подмосковья после избиения ученицы внедрят QR-коды для помощи жертвам буллинга
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Life.ru / Шедеврум

Полина Никифорова
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