Девушка «не так» посмотрела на пьющих пацанок в Подмосковье и вместе с братом стала жертвой избиения

В подмосковном Видном 22-летняя девушка и её 10-летний брат стали жертвой жестокого избиения. На них обозлилась компания подруг в состоянии алкогольного опьянения. Причиной избиения стало то, что девушка задержала на одной из пьяных пацанок взгляд, передаёт телеграм-канал Mash.

Инцидент произошёл вечером около алкомаркета. Девушку вчетвером пинали ногами, её ринулся спасать младший брат. За это ему тоже прилетело несколько ударов. Брата и сестру увезли в больницу, где им диагностировали сотрясение мозга.