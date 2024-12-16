Девушка «не так» посмотрела на пьющих пацанок в Подмосковье и вместе с братом стала жертвой избиения
Mash: В Видном компания подруг избила 22-летнюю девушку и её 10-летнего брата
В подмосковном Видном 22-летняя девушка и её 10-летний брат стали жертвой жестокого избиения. На них обозлилась компания подруг в состоянии алкогольного опьянения. Причиной избиения стало то, что девушка задержала на одной из пьяных пацанок взгляд, передаёт телеграм-канал Mash.
Инцидент произошёл вечером около алкомаркета. Девушку вчетвером пинали ногами, её ринулся спасать младший брат. За это ему тоже прилетело несколько ударов. Брата и сестру увезли в больницу, где им диагностировали сотрясение мозга.
Ранее пациента психоневрологического интерната (ПНИ) из Волгоградской области до смерти избил санитар. Пациент ПНИ с множественными травмами был госпитализирован в больницу, но спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело.
Life.ru / Шедеврум