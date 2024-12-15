В Волгоградской области санитар избил пациента интерната, тот умер

В Котовском районе Волгоградской области санитар психоневрологического интерната (ПНИ) избил пациента, после чего тот умер. Против сотрудника учреждения возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по региону.

По информации СК, пациент ПНИ с множественными травмами был госпитализирован в больницу, где в четверг скончался. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан младший медицинский работник специализированного медучреждения. В отношении него по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СК, добавив, что задержанный сознался.