Двое рабочих застрелили начальника и до смерти избили его жену в Башкирии
Двое рабочих застрелили своего начальника и жестоко избили его супругу в Башкирии. После этого они попытались сбежать на автомобиле, но были пойманы в соседнем районе.
Застрелившие начальника рабочие. Видео © SHOT
По данным SHOT, мужчины из Кемерова задумали ограбление местного бизнесмена, на которого работали. Они пробрались к нему в дом, вскрыли сейф и забрали деньги и оружие.
В этот момент бизнесмен вместе с женой вернулся домой. Грабители убили мужчину, а его жену связали и жестоко избили, в результате чего она скончалась от полученных травм. После этого злоумышленники попытались скрыться на чёрной Toyota, но были задержаны в Иглинском районе. В автомобиле были обнаружены ружья и патроны.
Ранее в Оренбургской области сотрудник полиции застрелил свою знакомую, используя служебное оружие, а затем вывез её тело на кладбище. После этого он совершил самоубийство. Женщина погибла на месте происшествия, а тело полицейского обнаружили в его служебном автомобиле.
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