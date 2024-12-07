Двое рабочих застрелили начальника и до смерти избили его жену в Башкирии

Двое рабочих застрелили своего начальника и жестоко избили его супругу в Башкирии. После этого они попытались сбежать на автомобиле, но были пойманы в соседнем районе.

Застрелившие начальника рабочие. Видео © SHOT

По данным SHOT, мужчины из Кемерова задумали ограбление местного бизнесмена, на которого работали. Они пробрались к нему в дом, вскрыли сейф и забрали деньги и оружие.

В этот момент бизнесмен вместе с женой вернулся домой. Грабители убили мужчину, а его жену связали и жестоко избили, в результате чего она скончалась от полученных травм. После этого злоумышленники попытались скрыться на чёрной Toyota, но были задержаны в Иглинском районе. В автомобиле были обнаружены ружья и патроны.