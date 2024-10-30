Говорит, что случайно: На Урале тесть застрелил собственного зятя

Тесть застрелил зятя на охоте в Свердловской области. Мужчина уверяет, что это произошло случайно. По информации SHOT, 60-летний Герман вместе со своим 35-летним зятем Романом поехали пострелять в лес на квадроцикле. Остановились в охотничьем домике. Там вместе подготовили солонцы для подкорма птиц и диких животных.

Мужчина, застреливший собственного зята на Урале. Фото © SHOT

Уже на следующий день охотники поехали проверять те самые кормушки вглубь леса. Тесть повесил себе на плечо карабин Blaser R8, сказал, что он нужен, чтобы если что отгонять медведей. До места доехали около десяти вечера, стемнело. По дороге зять выронил свой фонарик. Остановили квадрик. Роман отошёл примерно на восемь метров и попросил тестя посветить ему, чтобы тот смог найти фонарь.

Тесть слез с квадроцикла и нажал на курок. Пуля попала в спину зятю — в район правой лопатки. Мужчина скончался на месте. Германа вскоре задержали. На допросе он заявил, что случайно нажал на курок, когда вставал. Ему грозит тяжёлый разговор с овдовевшей дочерью и до двух лет тюрьмы по статье "Причинение смерти по неосторожности". Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.