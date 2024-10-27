Муж жестоко убил майора МВД и закопал её тело на берегу Оки

В Нижнем Новгороде произошло жестокое убийство майора МВД Ольги Молодченковой, по подозрению в совершении преступления задержан муж погибшей. Он рассказал на допросе, что расправился с супругой 25 октября во время ссоры.

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Семейная пара находилась в бракоразводном процессе. В этот раз они сильно поссорились из-за раздела имущества, и мужчина ударил Ольгу ножом в грудь. От полученных травм офицер полиции скончалась. Пытаясь скрыть следы, муж вывез её тело на берег Оки и закопал. После задержания мужчина признался в преступлении и показал место, где спрятал труп. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Незадолго до трагедии майор МВД в соцсетях поблагодарила всех, кто помог ей приобрести для сына велосипед. Ольга также укорила мужа в том, что он пожалел для сына «гниющий без дела велосипед». Молодченкова рассказывала, что мужчина был уверен, что не является биологическим отцом мальчика.