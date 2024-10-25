Расправившийся с таксисткой в Коркино цыган-инвалид ответит по законам РФ, заявил его отец

Отец несовершеннолетнего цыгана, который подозревается в убийстве женщины-таксиста в Коркино, сам привёз сына в отделение полиции. Мужчина заявил, что его сын ответит за содеянное в соответствии с российским законодательством, если его вина будет подтверждена, сообщает SHOT .

«Ребёнок-инвалид, понимаете? Он ответит по российским законам, если он только это сделал. Я его лично сам привёз, как только мне сказали, что на нём подозрения есть, я его лично сам привёз, чтобы следствие разобралось в этом деле. Я хочу только справедливости, ничего большего. Понимаете? Мы в этом городе живём. Они у нас ещё растут. У меня ещё дети есть», — рассказал отец подозреваемого в беседе с телеграм-каналом.