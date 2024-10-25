Расправившийся с таксисткой в Коркино цыган-инвалид ответит по законам РФ, заявил его отец
Отец подозреваемого в убийстве таксистки в Коркино сам привёз сына в полицию
Отец несовершеннолетнего цыгана, который подозревается в убийстве женщины-таксиста в Коркино, сам привёз сына в отделение полиции. Мужчина заявил, что его сын ответит за содеянное в соответствии с российским законодательством, если его вина будет подтверждена, сообщает SHOT.
Отец цыганского подростка, подозреваемого в убийстве женщины-таксиста в Коркино, сам привёз сына к следователю. Видео © SHOT
«Ребёнок-инвалид, понимаете? Он ответит по российским законам, если он только это сделал. Я его лично сам привёз, как только мне сказали, что на нём подозрения есть, я его лично сам привёз, чтобы следствие разобралось в этом деле. Я хочу только справедливости, ничего большего. Понимаете? Мы в этом городе живём. Они у нас ещё растут. У меня ещё дети есть», — рассказал отец подозреваемого в беседе с телеграм-каналом.
Напомним, в Челябинской области обнаружили убитой 40-летнюю жительницу города Коркино, на её теле были раны от ударов ножом. В преступлении подозревают представителей местной цыганской диаспоры, одного из них уже задержали, со вторым работает следствие. Накануне вечером жители города пришли к дому, где проживают подозреваемые, и требовали наказать убийц таксистки, потребовалось помощь ОМОН, чтобы прекратить волнения. Сейчас обстановка в городе спокойная, жители вернулись по домам.