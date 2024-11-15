В Оренбургской области участковый застрелил знакомую и затем покончил с собой

В Оренбургской области участковый полицейский при помощи табельного оружия застрелил свою знакомую, а затем вывез её тело на кладбище. После этого он покончил с собой. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Оренбургской области.

«Мужчина, будучи сотрудником полиции, находясь в служебном автомобиле около кладбища поселка Первомайский Оренбургского района, заковал в наручники знакомую женщину. После чего, используя в качестве оружия табельный пистолет, произвёл выстрел ей в голову», — говорится в сообщении.

Женщина скончалась на месте, а тело правоохранителя нашли в его служебном автомобиле. По факту произошедшего назначено заседание суда, рассказали в пресс-службе.