Россиянин сломал невесте челюсть накануне свадьбы

Прокуратура Адлерского района Сочи направила в суд обвинительный акт по уголовному делу против мужчины, который сломал своей невесте челюсть. Накануне свадьбы пара сильно поругалась, в результате жених несколько раз ударил девушку в лицо.

«Прокуратурой утверждён обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью не опасного для жизни человека)», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозил до трёх лет лишения свободы.