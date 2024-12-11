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11 декабря, 19:11

Россиянин сломал невесте челюсть накануне свадьбы

Житель Сочи избил невесту и сломал ей челюсть накануне свадьбы

Прокуратура Адлерского района Сочи направила в суд обвинительный акт по уголовному делу против мужчины, который сломал своей невесте челюсть. Накануне свадьбы пара сильно поругалась, в результате жених несколько раз ударил девушку в лицо.

«Прокуратурой утверждён обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью не опасного для жизни человека)», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозил до трёх лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что мать двоих детей нашли зверски убитой в квартире родителей в Карелии. Предполагается, что женщину убил её знакомый. Соседи отметили, что тело нашли с явными следами насилия – на нём буквально не было живого места.

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Freepik

Алена Пенчугина
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