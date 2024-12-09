«Не было живого места»: Мать двоих детей нашли зверски убитой в квартире родителей в Карелии
В Петрозаводске в родительской квартире нашли тело убитой матери двоих детей
В Петрозаводске жестоко убили молодую мать двоих детей. Тело было обнаружено на Лесном проспекте в квартире родителей. О зверской расправе сообщает Daily Карелия.
Трагедия случилась третьего декабря. Предполагается, что женщину убил знакомый мужчина. Соседи отметили, что тело нашли с явными следами насилия – на нём буквально не было живого места.
«Нашли её в родительской квартире, и она была очень сильно избита была. Я живу в соседнем подъезде, Лену с детства знала», — написала соседка в соцсетях.
Известно, что погибшая была парикмахером и мастером по наращиванию ресниц. У неё осталось две маленькие дочки.
Недавно в Красноярске был обнаружен двухлетний ребёнок, погибший в результате поражения разрядом тока от холодильника. Чтобы открыть его, девочка встала ногами на металлический радиатор. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Life.ru