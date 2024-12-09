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9 декабря, 10:08

«Не было живого места»: Мать двоих детей нашли зверски убитой в квартире родителей в Карелии

В Петрозаводске в родительской квартире нашли тело убитой матери двоих детей

В Петрозаводске жестоко убили молодую мать двоих детей. Тело было обнаружено на Лесном проспекте в квартире родителей. О зверской расправе сообщает Daily Карелия.

Трагедия случилась третьего декабря. Предполагается, что женщину убил знакомый мужчина. Соседи отметили, что тело нашли с явными следами насилия – на нём буквально не было живого места.

«Нашли её в родительской квартире, и она была очень сильно избита была. Я живу в соседнем подъезде, Лену с детства знала»,  — написала соседка в соцсетях.

Известно, что погибшая была парикмахером и мастером по наращиванию ресниц. У неё осталось две маленькие дочки.

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Недавно в Красноярске был обнаружен двухлетний ребёнок, погибший в результате поражения разрядом тока от холодильника. Чтобы открыть его, девочка встала ногами на металлический радиатор. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Life.ru

Николай Рюмин
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