«Не было живого места»: Мать двоих детей нашли зверски убитой в квартире родителей в Карелии

В Петрозаводске жестоко убили молодую мать двоих детей. Тело было обнаружено на Лесном проспекте в квартире родителей. О зверской расправе сообщает Daily Карелия.

Трагедия случилась третьего декабря. Предполагается, что женщину убил знакомый мужчина. Соседи отметили, что тело нашли с явными следами насилия – на нём буквально не было живого места.

«Нашли её в родительской квартире, и она была очень сильно избита была. Я живу в соседнем подъезде, Лену с детства знала», — написала соседка в соцсетях.

Известно, что погибшая была парикмахером и мастером по наращиванию ресниц. У неё осталось две маленькие дочки.