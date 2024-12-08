16-летний подросток разбился насмерть на отцовской машине и убил лошадь

В ночь на 8 декабря в Каргапольском округе Курганской области произошла авария с участием лошади. 16-летний парень на отцовской машине столкнулся с животным и от полученных травм скончался на месте, сообщает УМВД России по Курганской области.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии, выясняя все обстоятельства и причины ДТП. Обложка © Telegram / Полиция Курганской области

«По предварительной информации, ночью 8 декабря 16-летний подросток, управляя автомобилем ВАЗ 2199, на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган — Усть-Миасское наехал на лошадь. В результате ДТП несовершеннолетний скончался на месте от полученных травм», — говорится в сообщении.

В результате аварии также пострадал 14-летний пассажир. Лошадь погибла на месте. Сейчас с аварией разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства и причины ДТП.