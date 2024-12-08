16-летний подросток разбился насмерть на отцовской машине и убил лошадь
16-летний подросток разбился насмерть в ДТП с лошадью в Курганской области
16-летний подросток сбил лошадь в Курганской области и скончался на месте. Обложка © Telegram / Полиция Курганской области
В ночь на 8 декабря в Каргапольском округе Курганской области произошла авария с участием лошади. 16-летний парень на отцовской машине столкнулся с животным и от полученных травм скончался на месте, сообщает УМВД России по Курганской области.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии, выясняя все обстоятельства и причины ДТП. Обложка © Telegram / Полиция Курганской области
«По предварительной информации, ночью 8 декабря 16-летний подросток, управляя автомобилем ВАЗ 2199, на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган — Усть-Миасское наехал на лошадь. В результате ДТП несовершеннолетний скончался на месте от полученных травм», — говорится в сообщении.
В результате аварии также пострадал 14-летний пассажир. Лошадь погибла на месте. Сейчас с аварией разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства и причины ДТП.
Ранее страшная авария с погибшими произошла в Уфе. Пьяный барабанщик сбил сотрудника ДПС и женщину, которые оформляли ДТП. В крови виновного было обнаружено 0,906 мг/л алкоголя. Женщину доставили в реанимацию, но она скончалась, не приходя в сознание. Сотрудник ДПС выжил и находится в больнице.