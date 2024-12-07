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7 декабря, 09:19

Человека зажало в авто при ДТП с тремя грузовиками и легковушкой на МКАД

ДТП с тремя грузовиками и одной легковушкой произошло на МКАД, есть пострадавший

Экстренные службы на месте ДТП на МКАД. Фото © VK / ГКУ "ПСЦ"

Экстренные службы на месте ДТП на МКАД. Фото © VK / ГКУ "ПСЦ"

Серьёзное ДТП с участием четырёх транспортных средств произошло утром в субботу, 7 декабря, на МКАД. Подробности ЧП приводит «Пожарно-спасательный центр», публикуя кадры аварии.

Экстренные службы на месте ДТП на МКАД. Фото © VK / ГКУ "ПСЦ"

Экстренные службы на месте ДТП на МКАД. Фото © VK / ГКУ "ПСЦ"

«Произошло столкновение трёх грузовых и одного легкового автомобиля. В одном из транспортных средств оказался зажат человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Экстренные службы на месте ДТП на МКАД. Фото © VK / ГКУ "ПСЦ"

Экстренные службы на месте ДТП на МКАД. Фото © VK / ГКУ "ПСЦ"

В результате аварии пострадал 1 человек, его извлекли из авто и госпитализировали. Из-за ДТП службам пришлось перекрывать два полосы движения.

Мужчина погиб при возгорании автобуса на юго-западе Москвы
Мужчина погиб при возгорании автобуса на юго-западе Москвы

Ранее на трассе в Новосибирском районе произошёл переворот междугороднего автобуса марки КАВЗ. В момент аварии в салоне находились 26 пассажиров, которые ехали по маршруту из посёлка Садовый в посёлок Верх-Тула. Судя по предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В результате этого ужасного инцидента пострадали 11 человек.

Николь Вербер
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