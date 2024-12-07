Человека зажало в авто при ДТП с тремя грузовиками и легковушкой на МКАД

«Произошло столкновение трёх грузовых и одного легкового автомобиля. В одном из транспортных средств оказался зажат человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате аварии пострадал 1 человек, его извлекли из авто и госпитализировали. Из-за ДТП службам пришлось перекрывать два полосы движения.

Ранее на трассе в Новосибирском районе произошёл переворот междугороднего автобуса марки КАВЗ. В момент аварии в салоне находились 26 пассажиров, которые ехали по маршруту из посёлка Садовый в посёлок Верх-Тула. Судя по предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В результате этого ужасного инцидента пострадали 11 человек.