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7 декабря, 07:27

Число пострадавших в страшном ДТП с автобусом под Новосибирском достигло 11

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Новосибирской области увеличилось до 11

Опрокинутый автобус. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Новосибирской области

Опрокинутый автобус. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Новосибирской области

Количество пострадавших в результате ДТП, в котором автобус опрокинулся на трассе в Новосибирском районе Новосибирской области, увеличилось до 11. Пассажирам оказывают необходимую помощь.

«Все пострадавшие доставлены в центр политравмы городской клинической больницы № 34»,сообщает Telegram региона.

По словам министра здравоохранения области Ростислава Заблоцкого, сейчас пассажирам проводят различные обследования, «чтобы установить характер травм». Пациентов в тяжёлом состоянии нет.

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Напомним, что сегодня, 7 декабря, междугородний автобус КАВЗ опрокинулся на трассе в Новосибирском районе. Внутри транспорта находилось 26 человек. Их перевозили по маршруту «п. Садовый в п. Верх-Тула». По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Наталья Афонина
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