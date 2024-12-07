Число пострадавших в страшном ДТП с автобусом под Новосибирском достигло 11

Количество пострадавших в результате ДТП, в котором автобус опрокинулся на трассе в Новосибирском районе Новосибирской области, увеличилось до 11. Пассажирам оказывают необходимую помощь.

По словам министра здравоохранения области Ростислава Заблоцкого, сейчас пассажирам проводят различные обследования, «чтобы установить характер травм». Пациентов в тяжёлом состоянии нет.

Напомним, что сегодня, 7 декабря, междугородний автобус КАВЗ опрокинулся на трассе в Новосибирском районе. Внутри транспорта находилось 26 человек. Их перевозили по маршруту «п. Садовый в п. Верх-Тула». По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.