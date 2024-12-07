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7 декабря, 02:55

Мужчина погиб при возгорании автобуса на юго-западе Москвы

Сгоревший в Москве автобус. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Сгоревший в Москве автобус. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Мужчина погиб при пожаре на автостоянке на юго-западе Москвы. Об этом сообщила столичная прокуратура в телеграм-канале.

Причина возгорания на улице Голубинская в Ясеневе будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты проверки находятся под контролем Черемушкинской межрайонной прокуратуры.

Возгорание на автостоянке. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Возгорание на автостоянке. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

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Ранее Life.ru сообщал, что на территории одного из крупных предприятий города Улан-Удэ было найдено тело тракториста, которого переехал бульдозер. По предварительной информации, происшествие произошло во время ночной смены. Машинист должен был таскать уголь к котельной, однако прибывшие сменщики нашли только его тело в гусеничной колее.

Артём Гапоненко
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