В Бурятии бульдозер насмерть переехал тракториста
СК: В Улан-Удэ машинист бульдозера погиб под гусеницами поехавшего бульдозера
Место происшествия. Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия
На территории одного из крупных предприятий города Улан-Удэ было найдено тело тракториста, которого переехал бульдозер. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
По предварительной информации, происшествие произошло во время ночной смены. Машинист должен был таскать уголь к котельной, однако прибывшие сменщики нашли только его тело в гусеничной колее. При этом бульдозер доехал до металлического сооружения, в которое и врезался.
При этом были включены зажигание и задняя передача, трактор остановился, когда топливо в баке закончилось. Следователи предполагают, что наезд мог произойти из-за самопроизвольного движения машины задним ходом.
Незадолго до этого в Улан-Удэ произошло аналогичное происшествие. Там мужчину раздавило прессовочной плитой мусоровоза. Следователи рассказали, что два приятеля решили вместе заняться сбором картона, чтобы затем продать его в пункте приёма макулатуры.