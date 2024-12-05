В Бурятии бульдозер насмерть переехал тракториста

На территории одного из крупных предприятий города Улан-Удэ было найдено тело тракториста, которого переехал бульдозер. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По предварительной информации, происшествие произошло во время ночной смены. Машинист должен был таскать уголь к котельной, однако прибывшие сменщики нашли только его тело в гусеничной колее. При этом бульдозер доехал до металлического сооружения, в которое и врезался.

При этом были включены зажигание и задняя передача, трактор остановился, когда топливо в баке закончилось. Следователи предполагают, что наезд мог произойти из-за самопроизвольного движения машины задним ходом.