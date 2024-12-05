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5 декабря, 04:42

В Бурятии бульдозер насмерть переехал тракториста

СК: В Улан-Удэ машинист бульдозера погиб под гусеницами поехавшего бульдозера

Место происшествия. Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия

Место происшествия. Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия

На территории одного из крупных предприятий города Улан-Удэ было найдено тело тракториста, которого переехал бульдозер. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По предварительной информации, происшествие произошло во время ночной смены. Машинист должен был таскать уголь к котельной, однако прибывшие сменщики нашли только его тело в гусеничной колее. При этом бульдозер доехал до металлического сооружения, в которое и врезался.

При этом были включены зажигание и задняя передача, трактор остановился, когда топливо в баке закончилось. Следователи предполагают, что наезд мог произойти из-за самопроизвольного движения машины задним ходом.

Столкновение на трассе в Бурятии унесло жизни двух водителей, трое пострадали
Столкновение на трассе в Бурятии унесло жизни двух водителей, трое пострадали

Незадолго до этого в Улан-Удэ произошло аналогичное происшествие. Там мужчину раздавило прессовочной плитой мусоровоза. Следователи рассказали, что два приятеля решили вместе заняться сбором картона, чтобы затем продать его в пункте приёма макулатуры.

Тимур Хингеев
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