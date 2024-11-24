Столкновение на трассе в Бурятии унесло жизни двух водителей, трое пострадали

В Бурятии произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.

По информации ведомства, ДТП случилось 23 ноября около 23:10 в Прибайкальском районе, недалеко от села Мостовка. 52-летний водитель автомобиля Honda Stream, направлявшийся из Иркутска в Улан-Удэ, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом марки Mercedes, за рулем которого находился 40-летний мужчина.

«В результате ДТП водители обоих автомобилей скончались на месте, трое пассажиров микроавтобуса доставлены в медицинское учреждение», — уточнили в МВД.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняя обстоятельства трагедии.