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24 ноября, 03:45

Столкновение на трассе в Бурятии унесло жизни двух водителей, трое пострадали

В Бурятии два человека погибли в результате ДТП с автобусом

В Бурятии два человека погибли в результате ДТП с автобусом. Обложка © Telegram / Полиция Бурятии

В Бурятии два человека погибли в результате ДТП с автобусом. Обложка © Telegram / Полиция Бурятии

В Бурятии произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.

По информации ведомства, ДТП случилось 23 ноября около 23:10 в Прибайкальском районе, недалеко от села Мостовка. 52-летний водитель автомобиля Honda Stream, направлявшийся из Иркутска в Улан-Удэ, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом марки Mercedes, за рулем которого находился 40-летний мужчина.

«В результате ДТП водители обоих автомобилей скончались на месте, трое пассажиров микроавтобуса доставлены в медицинское учреждение», — уточнили в МВД.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняя обстоятельства трагедии.

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Анатолий Цейко
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