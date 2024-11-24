Супружеская пара из России попала в ДТП во Вьетнаме, мужчина погиб

Супружеская пара из России пострадала в ДТП во Вьетнаме. Турист вместе со своей женой ехали вдоль пляжа Да Онг Диа на байке, когда в него врезался мотоциклист. По предварительной информации, водитель мотоцикла был пьян, передаёт Telegram-канал Mash.

В аварии во Вьетнаме погиб русский турист. Фото © Telegram / Mash

Турист из России погиб на месте. Его жене удалось выжить, она пыталась реанимировать мужа массажем сердца, хотя сама получила серьёзные травмы. Мотоциклиста госпитализировали, но врачам не удалось его спасти. Предположительно, виновник аварии был пьян.