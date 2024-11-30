Собирателя картона раздавило в прессе мусоровоза в Бурятии

В Улан-Удэ мужчину раздавило прессовочной плитой мусоровоза, он погиб на месте. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи рассказали, что два приятеля решили вместе заняться сбором картона, чтобы затем продать его в пункте приёма макулатуры. Один из них для этого взял в аренду мусоровоз с прессом и устройством для уплотнения сырья.

30 ноября они приехали к магазину, где начали собирать картонные коробки, закидывать их в мусоровоз и прессовать. Один из двух авантюристов забрался на край кузова, но не удержался на ногах и упал под прессовочную плиту. Выключить аппарат никто не успел, мужчину придавило насмерть.

«В настоящее время по данному факту проводятся процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение», — сказано в публикации.