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29 ноября, 13:50

Россиянку смыло штормовой волной и унесло в море в Таиланде, трагедия попала на видео

SHOT: Российская туристка погибла в Таиланде во время наводнения

Туристку из России унесло в море в Таиланде. Как пишет телеграм-канал SHOT, девушка проигнорировала красные флаги на пляже из-за шторма, села на камни около моря, откуда её и смыло огромными волнами.

Российскую туристку смыло с камней и унесло в море в Таиланде. Видео © Telegram / SHOT

Туристке было 24 года, она отдыхала на острове Самуи вместе с парнем. Сейчас он даёт показания в полиции.

Наводнения охватили всю провинцию Паттани. Сложная обстановка и в городе Хатъяй на юге страны. Жителей Пхукета, главного курорта Таиланда, тоже призывают быть готовыми к экстренным ситуациям.

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Ранее свыше 170 пассажиров, в том числе российских туристов, застряли на роскошном круизном лайнере в Антарктике. Путешественники из России начали протестовать на борту и устроили голодовку. По пути в Антарктиду у судна SH возникли неполадки с двигателем, и из-за этого круизной компании пришлось отменить эпическую поездку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ula Ulachka

Полина Никифорова
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