Россиянку смыло штормовой волной и унесло в море в Таиланде, трагедия попала на видео

Туристку из России унесло в море в Таиланде. Как пишет телеграм-канал SHOT, девушка проигнорировала красные флаги на пляже из-за шторма, села на камни около моря, откуда её и смыло огромными волнами.

Российскую туристку смыло с камней и унесло в море в Таиланде. Видео © Telegram / SHOT

Туристке было 24 года, она отдыхала на острове Самуи вместе с парнем. Сейчас он даёт показания в полиции.

Наводнения охватили всю провинцию Паттани. Сложная обстановка и в городе Хатъяй на юге страны. Жителей Пхукета, главного курорта Таиланда, тоже призывают быть готовыми к экстренным ситуациям.