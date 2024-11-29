Россиянку смыло штормовой волной и унесло в море в Таиланде, трагедия попала на видео
SHOT: Российская туристка погибла в Таиланде во время наводнения
Туристку из России унесло в море в Таиланде. Как пишет телеграм-канал SHOT, девушка проигнорировала красные флаги на пляже из-за шторма, села на камни около моря, откуда её и смыло огромными волнами.
Российскую туристку смыло с камней и унесло в море в Таиланде. Видео © Telegram / SHOT
Туристке было 24 года, она отдыхала на острове Самуи вместе с парнем. Сейчас он даёт показания в полиции.
Наводнения охватили всю провинцию Паттани. Сложная обстановка и в городе Хатъяй на юге страны. Жителей Пхукета, главного курорта Таиланда, тоже призывают быть готовыми к экстренным ситуациям.
Ранее свыше 170 пассажиров, в том числе российских туристов, застряли на роскошном круизном лайнере в Антарктике. Путешественники из России начали протестовать на борту и устроили голодовку. По пути в Антарктиду у судна SH возникли неполадки с двигателем, и из-за этого круизной компании пришлось отменить эпическую поездку.
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