Три человека насмерть отравились в частном социальном центре на Алтае, ещё 18 пострадали

В селе Калистратиха (Калманский район) Алтайского края скончались трое постояльцев частного социального центра. Одного из пострадавших обнаружили уже мёртвым, ещё двоих не стало в больнице. Также несколько человек были госпитализированы в медицинское учреждение с признаками отравления. На месте происшествия работают следователи-криминалисты: сотрудники полиции допрашивают постояльцев и персонал организации, изымаются предметы и объекты, которые имеют значение для следствия. Виновным грозит до десяти лет колонии.

«По данному факту следственными органами СК РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сообщили в ведомстве.

В частном социальном центре в Алтайском погибли трое. Фото © VK / СУ СК РФ по Алтайскому краю

Кроме того, СК назначил комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинские и химические. Уголовное дело для дальнейшего расследования было передано в первый отдел по расследованию особо важных дел и поставлено на контроль. По данным местного Минздрава, всего пострадали 18 человек.

«В настоящее время в стационаре находятся 18 пациентов. Состояние 14 человек врачи оценивают, как средней степени тяжести, четыре человека в тяжёлом состоянии. Все необходимое лечение получают», — говорится в сообщении.