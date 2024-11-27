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27 ноября, 10:57

Прилежный шестиклассник из Ленобласти попал в реанимацию после снюса на переменке

«Mash на Мойке»: 12-летний ученик из Ленобласти попал в реанимацию после снюса

В Тихвине Ленинградской области шестиклассник попал в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Как оказалось, 12-летний мальчик вместе со своим другом прямо в гимназии принимали снюс — жевательный табак. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

По словам друга, за снюсом гимназисты сбегали прямо на перемене перед четвёртым уроком. Ученику стало плохо уже после пятого урока. Учителя называют ребёнка хорошим и прилежным учеником, который посещает театральный кружок. Мальчик растёт в полной семье.

В подушечках снюса содержится большое количество никотина, который моментально впитывается в кровь. Зачастую отравление происходит у тех, кто попробовал снюс впервые. Сильнее подвергаются интоксикации люди с хроническими заболеваниями.

Годовалый малыш госпитализирован в Москве из-за отравления снюсом
Годовалый малыш госпитализирован в Москве из-за отравления снюсом

Ранее в Красноярке школьники массово отравились после посещения столовой. 23 ученика обратились в больницу, двоих пришлось госпитализировать. После проверки выяснилось, что просроченных продуктов на кухне столовой не было.

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Life.ru

Полина Никифорова
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