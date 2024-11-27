Прилежный шестиклассник из Ленобласти попал в реанимацию после снюса на переменке

В Тихвине Ленинградской области шестиклассник попал в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Как оказалось, 12-летний мальчик вместе со своим другом прямо в гимназии принимали снюс — жевательный табак. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

По словам друга, за снюсом гимназисты сбегали прямо на перемене перед четвёртым уроком. Ученику стало плохо уже после пятого урока. Учителя называют ребёнка хорошим и прилежным учеником, который посещает театральный кружок. Мальчик растёт в полной семье.