Прилежный шестиклассник из Ленобласти попал в реанимацию после снюса на переменке
«Mash на Мойке»: 12-летний ученик из Ленобласти попал в реанимацию после снюса
В Тихвине Ленинградской области шестиклассник попал в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Как оказалось, 12-летний мальчик вместе со своим другом прямо в гимназии принимали снюс — жевательный табак. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
По словам друга, за снюсом гимназисты сбегали прямо на перемене перед четвёртым уроком. Ученику стало плохо уже после пятого урока. Учителя называют ребёнка хорошим и прилежным учеником, который посещает театральный кружок. Мальчик растёт в полной семье.
В подушечках снюса содержится большое количество никотина, который моментально впитывается в кровь. Зачастую отравление происходит у тех, кто попробовал снюс впервые. Сильнее подвергаются интоксикации люди с хроническими заболеваниями.
Ранее в Красноярке школьники массово отравились после посещения столовой. 23 ученика обратились в больницу, двоих пришлось госпитализировать. После проверки выяснилось, что просроченных продуктов на кухне столовой не было.
Life.ru