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20 ноября, 12:24

Стали известны детали массового отравления школьников в Красноярске

Мэрия Красноярска: В школе, где отравились 23 ученика, не было просрочки

В красноярской школе, где 23 ученика отравились после похода в столовую, не обнаружили просрочки. Об этом пишет RT, ссылаясь на мэрию города.

«Все сроки годности в норме, столовую осмотрели специалисты. Пока о причинах заболевания говорить рано», — отметили местные чиновники.

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Напомним, в Красноярске было возбуждено уголовное дело после массового отравления учеников школы №76. В больницу обратились 23 учащихся с 1 по 11 класс. У всех школьников признаки ротавирусной инфекции, и все они питались в школьной столовой. Ранее похожие ситуации произошли в школах Новочебоксарска и Москвы, однако там у детей диагностировали норовирусную инфекцию. Она очень похожа на ротавирус: у пациента наблюдается высокая температура, слабость, вялость, обезвоживание, рвота и жидкий стул, возможны высыпания.

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freepik

Алёна Зиновьева
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