У отравившихся в московской школе №1512 детей выявили норовирус 2-го типа
У отравившихся детей из 1512-й школы Москвы обнаружили РНК норовируса 2-го типа. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, сотрудники которого провели эпидемиологическое исследование.
«На момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов. Помощь оказана амбулаторно, без госпитализации. У заболевших детей по результатам исследований клинического материала выявлен РНК норовируса 2 типа», — говорится в публикации.
Сотрудники школы дали комментарий 360.ru по поводу самочувствия отравившихся детей. По их словам, всем оказали необходимую помощь амбулаторно, болезнь у детей протекает в лёгкой форме, все идут на поправку.
Напомним, сегодня появилось сообщение о том, что около полусотни школьников отравились, попив воды из кулера в учебном заведении в Москве. У неё был необычный вкус, как позже рассказали дети. Работу школы приостановили.
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