У отравившихся в московской школе №1512 детей выявили норовирус 2-го типа

У отравившихся детей из 1512-й школы Москвы обнаружили РНК норовируса 2-го типа. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, сотрудники которого провели эпидемиологическое исследование.

«На момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов. Помощь оказана амбулаторно, без госпитализации. У заболевших детей по результатам исследований клинического материала выявлен РНК норовируса 2 типа», — говорится в публикации.