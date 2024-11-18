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18 ноября, 14:58

У отравившихся в московской школе №1512 детей выявили норовирус 2-го типа

У отравившихся детей из 1512-й школы Москвы обнаружили РНК норовируса 2-го типа. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, сотрудники которого провели эпидемиологическое исследование.

«На момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов. Помощь оказана амбулаторно, без госпитализации. У заболевших детей по результатам исследований клинического материала выявлен РНК норовируса 2 типа», — говорится в публикации.

Сотрудники школы дали комментарий 360.ru по поводу самочувствия отравившихся детей. По их словам, всем оказали необходимую помощь амбулаторно, болезнь у детей протекает в лёгкой форме, все идут на поправку.

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Напомним, сегодня появилось сообщение о том, что около полусотни школьников отравились, попив воды из кулера в учебном заведении в Москве. У неё был необычный вкус, как позже рассказали дети. Работу школы приостановили.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Roman Chazov

Юрий Лысенко
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