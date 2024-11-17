«Весь извивался»: Как школьники из Чувашии пережили отравление в столовой

После массового отравления школьников и учителей в одной из школ города Новочебоксарска источник рассказал 360.ru, как один из пострадавших пережил ночь после ЧП. По словам собеседника издания, подростку было очень плохо.

«В ночь он просто весь извивался полностью в течение долгого времени… Ему было очень плохо. Он весь извивался, вроде потом заснул», — подчеркнул он.