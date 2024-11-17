«Весь извивался»: Как школьники из Чувашии пережили отравление в столовой
360.ru: Школьники из Чувашии побоялись идти на уроки после массового отравления
После массового отравления школьников и учителей в одной из школ города Новочебоксарска источник рассказал 360.ru, как один из пострадавших пережил ночь после ЧП. По словам собеседника издания, подростку было очень плохо.
«В ночь он просто весь извивался полностью в течение долгого времени… Ему было очень плохо. Он весь извивался, вроде потом заснул», — подчеркнул он.
По его словам, в злополучной столовой в день отравления обедали двое сыновей его девушки, однако плохо стало только одному. Ребёнку дали лекарство, от чего его вроде отпустило, но ночью ситуация ухудшилось. Наутро многие школьники побоялись отправляться на занятия, заключил источник.
Ранее сообщалось, что в Чувашии 19 детей отравились после посещения школьной столовой. Однако позже число отравившихся выросло до 205. В пищеблоке школы №4 города Новочебоксарска был обнаружен РНК норовируса, который вызывает острую кишечную инфекцию. Региональный Роспотребнадзор выявил факты наличия просроченных продуктов в результате проверки пищеблока.
Life.ru