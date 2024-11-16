Число отравившихся в школьной столовой в Чувашии выросло до 205

Число обратившихся за медицинской помощью после обеда в одной из школьных столовых в Новочебоксарске возросло до 205 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Чувашской Республики. Ранее ведомство писало о 171 пострадавшем.

«Количество госпитализированных детей остаётся прежним — шесть пациентов в средней степени тяжести», – говорится в сообщении министерства.

Дополнительно сообщается, что среди оставшихся 199 человек, включая семерых взрослых, проводится амбулаторное лечение.