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16 ноября, 14:40

Число отравившихся в школьной столовой в Чувашии выросло до 205

Число обратившихся за медицинской помощью после обеда в одной из школьных столовых в Новочебоксарске возросло до 205 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Чувашской Республики. Ранее ведомство писало о 171 пострадавшем.

«Количество госпитализированных детей остаётся прежним — шесть пациентов в средней степени тяжести», – говорится в сообщении министерства.

Дополнительно сообщается, что среди оставшихся 199 человек, включая семерых взрослых, проводится амбулаторное лечение.

Впервые о массовом отравлении учеников школы в Новочебоксарске Life.ru писал в пятницу, 15 ноября. СК Чувашии возбудил уголовное дело по факту случившегося. Согласно сообщению, люди, по большей части дети, обратились за амбулаторной помощью с признаками отравления.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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