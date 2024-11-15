СК Чувашии возбудил дело по факту массового отравления детей в школьной столовой

Уголовное дело возбудили по факту массового отравления детей в школьной столовой в Новочебоксарске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республики Чувашия.

В ведомстве отметили, что дело расследуется по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание»). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, назначены медицинские и санитарно-эпидемиологическая судебные экспертизы.

«На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются и допрашиваются очевидцы произошедшего. Точная причина заболевания детей будет установлена после проведения необходимых исследований», — говорится в сообщении СК.