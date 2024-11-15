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15 ноября, 06:56

В Чувашии 19 детей отравились после посещения школьной столовой

Ученики школы № 4 Новочебоксарска обратились в скорую помощь после обеда в школьной столовой. Среди пострадавших — 19 детей от восьми до 16 лет и один взрослый, сообщает Минздрав Республики Чувашия.

«Трое из пострадавших детей были госпитализированы в инфекционное отделение одного из медучреждений. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Жизни ребят ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Известно, что остальные пострадавшие в состоянии лёгкой степени были отправлены на амбулаторное лечение. Ситуация находится на контроле Главы Чувашии Олега Николаева.

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Недавно в Тверской области в больницу с симптомами отравления госпитализировали мать и троих детей. К сожалению, двухлетнюю девочку спасти не удалось. Предполагается, что семья могла отравиться неустановленным веществом.

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Life.ru

Николай Рюмин
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