В Чувашии 19 детей отравились после посещения школьной столовой
Ученики школы № 4 Новочебоксарска обратились в скорую помощь после обеда в школьной столовой. Среди пострадавших — 19 детей от восьми до 16 лет и один взрослый, сообщает Минздрав Республики Чувашия.
«Трое из пострадавших детей были госпитализированы в инфекционное отделение одного из медучреждений. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Жизни ребят ничего не угрожает», — говорится в сообщении.
Известно, что остальные пострадавшие в состоянии лёгкой степени были отправлены на амбулаторное лечение. Ситуация находится на контроле Главы Чувашии Олега Николаева.
Недавно в Тверской области в больницу с симптомами отравления госпитализировали мать и троих детей. К сожалению, двухлетнюю девочку спасти не удалось. Предполагается, что семья могла отравиться неустановленным веществом.
Life.ru